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Szinte száraz lábbal át lehet sétálni a víztározón

Folyamatos ivóvízellátást biztosít a Lázbérci víztározó, annak ellenére is, hogy a terület egy része szinte teljesen kiszáradt. Az évszázados aszály miatt jelentősen csökkent a tározó vízszintje, de a szakemberek szerint így is megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet tudnak előállítani. Ezzel együtt arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel.

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Szinte száraz lábbal lehet sétálni a Lázbérci Víztározó dédestapolcsányi oldalán. A Bán-patak völgyében fekvő 77 hektáros mesterséges tó normál esetben több mint 6 millió köbméter vizet tárol, ám az elmaradt csapadék miatt a tárolt víz mennyisége a felére csökkent. 

A part menti horgászhelyek teljesen szárazra kerültek, a helyiek pedig évtizedek óta nem látták ilyen alacsonynak a vizet. Ilyen környezeti nyomás mellett az Északmagyarországi Regionális Vízművek biztonsággal látja el azt a 160 ezer lakost akiknek ebből a tározóból szolgáltatnak.

 

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