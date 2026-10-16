Szinte száraz lábbal át lehet sétálni a víztározón

Szinte száraz lábbal lehet sétálni a Lázbérci Víztározó dédestapolcsányi oldalán. A Bán-patak völgyében fekvő 77 hektáros mesterséges tó normál esetben több mint 6 millió köbméter vizet tárol, ám az elmaradt csapadék miatt a tárolt víz mennyisége a felére csökkent.

A part menti horgászhelyek teljesen szárazra kerültek, a helyiek pedig évtizedek óta nem látták ilyen alacsonynak a vizet. Ilyen környezeti nyomás mellett az Északmagyarországi Regionális Vízművek biztonsággal látja el azt a 160 ezer lakost akiknek ebből a tározóból szolgáltatnak.