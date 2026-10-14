Lemondott az energetikai államtitkár, a távozás hátterében belső feszültségek is állhatnak

Lemondott posztjáról az energetikai államtitkár. A szaktárca kedd esti közleménye szerint Tótth András személyes okokból távozik. Azonban gyanús egybeesés, hogy éppen a lemondással egyidőben támadta az államtitkárt a Tisza Párt debreceni képviselője.

Tárkányi Zsolt amiatt fakadt ki, hogy a kormány egyik államtitkára a helyiek aggodalmai ellenére egy akkumulátoripari konferencián készül felszólalni. A hvg.hu ugyanakkor arról írt, hogy Tótth András távozása mögött minisztériumon belüli feszültségek is állhatnak és felmerült Kapitány István miniszter lemondásának lehetősége is.