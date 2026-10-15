Már a gombnyomás is gondot okoz? Újabb tiszás képviselő kért segítséget

Újabb tiszás képviselőn fogott ki a gombnyomás, aki ezúttal egy teremőr segítségét kérte. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint ez a fajta segítségkérés még elfogadható, azonban Kovács Petra Judit viselkedése annál elfogadhatatlanabb volt.

Németh Balázs hangsúlyozta: ha a házelnöknek fontos az országgyűlés méltósága, akkor a legjobb lenne ha eljárna ezekben az ügyekben.

Kovács Petra Judit személyes érintettség okán szeretett volna szót kérni, a technika azonban saját elmondása szerint felülkerekedett rajta.

A tiszás képviselő egyébként azért kért szót, hogy megmagyarázza, miért is káromkodott az országházban. Kovács Petra Judit ugyanis mocskos parasztnak nevezte az egyik ellenzéki politikust. Magyar Péter képviselője végül elismerte, hogy a házhoz méltatlanul viselkedett és elnézést kért.