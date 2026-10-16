Mit vállalt Magyar Péter Zelenszkijnek, és mi maradt ki a közleményből?

A Magyar Péter Zelenszkij találkozó után Ukrajna uniós csatlakozása, Donald Trump és a kárpátaljai magyarok ügye egyszerre került fókuszba. A Magyarország Ukrajna kapcsolatok rendezése már az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások előrelépésével jár együtt, miközben a Trump Zelenszkij konfliktus tovább éleződik: az amerikai elnök szerint Zelenszkij nehezebb tárgyalópartner, mint Putyin. https://kormany.hu

Magyar Péter Zelenszkij találkozó: vannak eredmények, de maradtak nyitott kérdések

A hivatalos magyar beszámoló kisebbségi oktatási törvényről, miniszteri egyeztetésekről, politikai-gazdasági kapcsolatrendezésről és békediplomáciáról ír. Arról viszont nem közöl részleteket, Budapest milyen további feltételekhez köti Ukrajna uniós előrehaladását vagy milyen támogatási kérdésekről esett szó. Magyarország eközben már feloldotta vétóját két újabb csatlakozási klaszter előtt.

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Vendégek: Gajdics Ottó, Rákay Philip, Gulyás István