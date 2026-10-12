Fél év alatt csak a politikai leszámolás ment gördülékenyen?

A Monitor témája Hankó Balázs, Kaprinyák Tibor és a Tisza-kormány. A Hankó Balázs letartóztatása körül súlyos politikai vádak hangzanak el, de a kényszervallatás jogi feltétele külön bizonyítást igényel. Kaprinyák Tibor vadászata miatt a frakció etikai vizsgálatot indított és felfüggesztette a képviselőt. A Tisza-kormány fél éve pedig már az ellenzéki számonkérés központi témája.

Monitor: mit mutat a tény a politikai címke mögött?

Orbán Viktor állítása komoly, de jogi tényként csak bizonyítékokkal állhat meg. Kaprinyák sorsáról jövő héten dönt az etikai bizottság, miközben a fél éves kormánymérlegnél sem az a kérdés, hogy történt-e bármi, hanem hogy az intézkedésekből mennyi vált már érzékelhető eredménnyé. Három ügyben ugyanaz a mérce: mit lehet bizonyítani, és mit csak állítani?