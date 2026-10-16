Motoros rendőröktől tanulhattak a civilek, nem csak motorozni

A „Motorozz rendőrrel!” program keretében nemcsak a balesetek megelőzésére készülnek: azt is tanulják, hogyan segítsenek, ha már megtörtént a baj.

Magyarországon 2024-ben 47 motorkerékpáros vesztette életét közúti balesetben – hattal több, mint egy évvel korábban. A legtöbb baleseti halál elvérzés miatt következik be, tehát ha ilyen esetben segíteni tudunk, sok élet megmenthető vele.

Kétféle motoros van, aki elesik meg aki el fog esni, én már elestem sajnos, ott talán hasznát vettem volna egy ilyen képzésnek, valamennyit segített volna a sérülés csökkentésében – mondta el az egyik résztvevő.

Az úgynevezett statikus pályán a lassú manőverezést, az egyensúly megtartását és a motor pontos irányítását gyakorolták. Az oktatók közvetlenül a résztvevők mellett figyelik a mozdulatokat. A dinamikus pályán különböző sebességekkel hajtották végre a feladatokat.

