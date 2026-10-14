Tizenöt év után nemzetközi terjeszkedésbe kezd a Dirty Slippers saját finanszírozású drogprevenciós programja, a Suliturné, amely a 2026–2027-es tanévben a magyarországi kistelepülések elérésére is nagyobb hangsúlyt helyez. A zenekar olyan iskolákba viszi el a kezdeményezést, ahol a diákoknak ritkán van lehetőségük prevenciós foglalkozáson vagy élő rockkoncerten részt venni, így a függőségekről és a jövőkép kialakításáról szóló beszélgetéseket számukra nehezen hozzáférhető kulturális élménnyel kapcsolja össze. Az idei turné Esztergomban kezdődött, majd Tarra érkezett, a tanév helyszínei között pedig Balassagyarmat, Salgótarján, Dejtár, Penc és Pilisszántó is szerepe

Egyre nagyobb a baj már az általános iskolákban is, a pedagógusok arról panaszkodnak, hogy már hetedikesek is szívnak, kristályoznak.

Az elmúlt héten elindult Esztergomban a Suliturné és az idei félévben soyzetű iskolát látogatunk majd végig, jövő pénteken Tar, utána Penc, Dejtár és hadsonló falvak iskoláiba megyünk. Egyre nagyobb a baj az általános iskolákban is, a pedagógusok arról panaszkodnak, hogy már hetedikesek is szívnak, kristályoznak.

Nemzetközi rocksztárok álltak a Suliturné mellé, amely 2027-től Európa több országába is eljut, valamint hazánkban végre a hátrányos helyzetű településekre is eljut.

Tizenöt év után nemzetközi terjeszkedésbe kezd a Dirty Slippers saját finanszírozású drogprevenciós programja, a Suliturné, amely a 2026–2027-es tanévben a magyarországi kistelepülések elérésére is nagyobb hangsúlyt helyez. A zenekar olyan iskolákba viszi el a kezdeményezést, ahol a diákoknak ritkán van lehetőségük prevenciós foglalkozáson vagy élő rockkoncerten részt venni, így a függőségekről és a jövőkép kialakításáról szóló beszélgetéseket számukra nehezen hozzáférhető kulturális élménnyel kapcsolja össze. Az idei turné Esztergomban kezdődött, majd Tarra érkezett, a tanév helyszínei között pedig Balassagyarmat, Salgótarján, Dejtár, Penc és Pilisszántó is szerepel.

A program nemzetközi kapcsolatainak erősödését jelzi a Friends of Suliturné elindulása is, amelyhez a több mint háromezer koncertet játszó, Guinness-rekorder brit világsztár, dalszerző, Frank Turner, a The Subways frontembere, Billy Lunn és a svéd Backyard Babies gitárosa, Dregen, valamint az egyik legnagyobb német zenekar, a Donots is csatlakozott. A támogatók között van Bonnie Tyler és Cliff Richard producere, a Hír TV Radar című műsorában is megszólaló David Mackay, valamint a Bon Jovival, a U2-val és a Goo Goo Dolls-szal dolgozó Tim Palmer. A kezdeményezés mellett kiállt a Dirty Slippers pályáját tizenhat éve segítő, az Oasisszel, Frank Turnerrel és Mike Oldfielddal is dolgozó George Shilling, valamint a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is.