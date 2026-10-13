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Orbán Viktor: Európa legnagyobb korrupciós ügye az ukrán aranykonvoj

Nemzetközi titkosszolgálati és korrupciós hálózatokra irányította a figyelmet az a rendőrségi akció, amely során tavasszal dollármilliókat és aranyat foglaltak le Magyarországon. Orbán Viktor a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában a kontinens legnagyobb korrupciós botrányának nevezte az ukrán aranykonvoj esetét.

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Komoly hullámokat vetett a hazai és a nemzetközi politikában is az a márciusi eset, amikor a magyar hatóságok az M0-ás autópályán egy diplomáciai védettséget élvező, mégis gyanús szállítmányt tartóztattak fel. A Terrorelhárítási Központ és a NAV akciója során egy ukrán tulajdonú konvojból 40 millió dollár, 35 millió euró készpénz és 9 kilogramm arany került elő. 

Orbán Viktor a Hír TV-ben részletesen elemezte az esetet, egyértelműsítve, hogy a fegyveresek által kísért aranycsempészet mögött kiterjedt politikai és titkosszolgálati szálak húzódnak. A volt kormányfő határozottan visszautasította azokat a vádakat, miszerint a magyar hatóságok jogszerűtlenül jártak volna el a korábbi vezetés alatt.

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A jelenlegi politikai vezetés, a Tisza-kormány idején azonban fordulat állt be az ügy megítélésében: a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az akcióban részt vevő hatósági vezetőket, köztük Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját. Az egykori miniszterelnök szerint ezek a lépések tisztán politikai motivációjúak, és céljuk a nemzeti oldal megfélemlítése. Eközben Ausztriában is belpolitikai botrányt kavart egy hasonló eset: az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vizsgálata feltárta, hogy egy ukrán állambiztonságiakhoz köthető, 200 kilós szállítmány mindenféle ellenőrzés nélkül haladhatott át az országon. A volt magyar miniszterelnök szerint az osztrák és a magyar esetek is azt bizonyítják, hogy:

  • A nyugati és ukrán elit közösen asszisztál ehhez a hatalmas mértékű, illegális vagyonkimentéshez.
  • Katonai és titkosszolgálati fegyveresek bevonása a szállítmányok kíséretébe teljesen ellentmond a "normális banki működéshez" fűződő szabályoknak.
  • A Tisza-kormány ahelyett, hogy a tényleges elkövetőket vonná felelősségre, a hazai hatóságokat és a jobboldalt próbálja büntetni, ahogy azt Magyar Péter cinikus nyilatkozatai is tükrözik.

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