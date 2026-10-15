Menetrenddel született Dávid és a bukott diák, aki kikaparja az egyest az ellenőrzőből

A hazai közélet legélesebb vitáit és a nemzetközi energiapolitika anomáliáit veszi górcső alá a Magyar Nemzet politikailag inkorrekt véleményműsora. A Pikk podcast aktuális epizódjában Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró szokásos, szókimondó stílusában elemzi a hét legfajsúlyosabb történéseit. Az adásban szóba kerül az Országgyűlésben eluralkodó stílus, a külpolitika legújabb fejleményei, de Vitézy Dávid fővárosi tervei és az új hazai gyermekvédelmi törvény sem maradnak ki a beszélgetésből.

Pikk podcast

Pikk podcast: politikailag inkorrekt elemzés a hét legfontosabb eseményeiről

A műsorvezetők elsőként a parlamenti hangnemet veszik górcső alá, rávilágítva arra a visszás helyzetre, ahogy egy ellenzéki képviselőnő a tiszás padsoraiból minősítette a fideszes Pócs Jánost. A belpolitikai kitekintés után a külpolitika vizeire eveznek, ahol a nemzetközi üzemanyagok terén kialakult helyzetet, Németország energiapolitikáját és a brüsszeli bürokrácia, a „bekokózott kiskakas” viselkedését elemzik, rávilágítva az európai irányítás ellentmondásaira. A megmondóemberek az adás végén a hazai gyermekvédelmi törvény kapcsán is kifejtik véleményüket. Ne hagyja ki az eheti Pikk podcast adását, ha kíváncsi a kendőzetlen véleményekre!