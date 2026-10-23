Schmidt Mária: A politika nem állt mellénk, ahogy sosem szokott

Az előző nap sem lehetett még tudni, hogy milyen külföldi vezetők vesznek részt az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján tartott október 23-i állami megemlékezésen, egyelőre úgy néz ki, hogy Ursula von der Leyenen kívül alig lesz állam- vagy kormányfő, aki el fog jönni – mondta portálunknak Schmidt Mária. A Széchenyi-díjas történészprofesszor hozzátette: az eddig a sajtóban cirkuláló nevek alapján az Orbán Anita vezette diplomácia úgy látszik, ismét csődöt mondott.

Mint ismert, Magyar Péter már a választás után arról beszélt, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulójára várják a világ vezetőit. A kormány még nem tette közzé, milyen külföldi politikusok érkeznek hazánkba a megemlékezésre. Egyelőre hivatalosan annyit jelentettek be, hogy Ursula von der Leyen, elfogadta a meghívást, és beszédet is fog mondani. A Telex diplomáciai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy mások mellett

António Costa, az Európai Tanács elnöke,

Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, jelenlegi norvég pénzügyminiszter,

Đuro Macut szerb kormányfő,

Maia Sandu, Moldova elnöke,

valamint több másodvonalbeli meghívott vendég is. Magyar Péter meghívta az ünnepségre Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, aki később elmondta, hogy nem vesz részt az eseményen. Emmanuel Macron francia elnök látogatását a francia nagykövetség cáfolta, Alexander van der Bellen osztrák államfő, valamint a finn, az észt, a lett, a litván és az ír miniszterelnökök ugyancsak elhárították a meghívást.

Schmidt Máriát a nyugat történelmi felelősségéről is kérdeztük az 1956-os eseményekben.

– A nyugati emberek is kiálltak a magyar szabadságharc mellett, és szolidaritási tüntetéseket szerveztek az 1956-os forradalom leverése után. Az emberek szíve értünk dobbant mindenhol, befogadták 200 ezer honfitársunkat – emlékeztetett a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója. Hozzátette:

kétségtelen, a kormányok nem avatkoztak be, a politika nem állt mellénk, ahogy sosem szokott. Nem is szabad ilyen elvárást támasztani, mindenkinek magának kell a saját szabadságáért küzdeni, nem várhatja el azt másoktól.

A történészprofesszor arról is beszélt portálunknak, hogy sajnálja, ami a Terror Háza Múzeummal történt, ahol az idei évfordulóra készítettek egy új 1956-os időszaki fotókiállítást, az épület oldalában pedig a húsz évvel ezelőtt, az 50. évfordulón, a Gyurcsány-kormány időszakában történt brutális rendőri erőszakról emlékeztek meg egy másik kiállítással.