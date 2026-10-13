Visszatér a cenzúra korszaka? Schmidt Mária szerint diktatúrát idéz a könyvek betiltása

Feszültséget generált a hazai kulturális életben az a minisztériumi határozat, amely megtiltotta a jobboldali emlékezetpolitika meghatározó köteteinek árusítását. A Terror Háza Múzeum hátterét adó intézmény webshopja leltárra hivatkozva elérhetetlenné vált, miközben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a forgalmazási jogok azonnali felülvizsgálatát rendelte el. Az intézmény korábbi vezetője,

Schmidt Mária éles bírálatot fogalmazott meg a döntéssel szemben, nyíltan rávilágítva arra, hogy az eljárás a kommunista diktatúra idejét idézi, és kifejezte reményét, hogy a szimbolikus retorziók nem torkollnak tényleges könyvégetésbe a Parlament előtt.

Terror Háza Múzeum: adminisztratív eljárás vagy ideológiai alapú tisztogatás

A kiadványok visszahívása komoly szakmai aggodalmakat keltett a tudományos közéletben is. A Hír TV stábja nevében Vámos Zsombor tudósító több könyvesboltot is felkeresett a fővárosban, ahol megerősítették, hogy a korábbi főigazgató köteteit már teljesen eltávolították a kínálatból. Az események kapcsán megszólaló Köő Artúr történész rámutatott arra, hogy rendkívül káros precedenst teremtene, ha bizonyos köteteket a tartalmuk miatt véglegesen kivonnának a piacról, hiszen a történettudományi kérdések megvitatása nem rendelhető alá a pillanatnyi pártérdekeknek. A helyzet tisztázatlanságát mutatja, hogy a köteteket rohamtempóban hívják vissza a hazai könyvesboltokból: