Szupergépet kaptak a komáromi tűzoltók

Új, korszerű HEROS–AquaMAN 4000 típusú gépjárműfecskendőt kaptak a komáromi tűzoltók. A 320 lóerős, állandó összkerékhajtású, MAN alvázra épült jármű négyezer liter víz és 200 liter habképző anyag szállítására képes, valamint speciálisan felkészítették a nehezen megközelíthető szabadtéri, erdő- és vegetációtüzek oltására is.

A modern akkumulátoros eszközöknek köszönhetően a gépjármű műszaki mentéseknél is hatékony segítséget nyújt.

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Borítókép: 320 lóerős óriással erősítenek: a komáromi tűzoltók új gépóriást kapnak, amely négyezer liter vizet képes szállítani - (Fotó: SZOKE PETER BM-OKF)