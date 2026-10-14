Szétesés vagy személyi átrendeződés? Újabb távozások borzolják a kedélyeket

A Tótth András lemondása után a Tisza-kormány személyi változásai kerültek reflektorfénybe, miközben a Kapitány István lemondásáról szóló hírek cáfolatot kaptak. A Hankó Balázs letartóztatása ügyében jogerős döntés született, a jogállamisági feltételességi eljárás lezárása pedig 4,2 milliárd euró uniós forrás előtt nyitotta meg az utat. Közben Schmidt Mária könyvei átmenetileg lekerültek a polcokról.

Tótth András lemondása: melyik történetet tartják meg a tények?

A négy ügy más természetű, mégis ugyanazt a próbát követeli: időrendet, dokumentumot és jogi státuszt kell tenni a politikai címkék mellé. Az uniós pénzeknél például a döntés előkészítése hetekkel megelőzte a gyermekvédelmi szavazást, Hankó ügyében pedig a fogva tartás szükségessége külön jogi vita tárgya. A kérdés nem az, melyik narratíva hangosabb, hanem hogy melyiket tartják meg a tények.