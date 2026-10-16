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Nem az a kérdés, szerethet-e egy fiú rózsaszínt, hanem hogy tudott-e a programról a szülő

Egy érintett szülő szerint előzetesen csak pályaorientációs napról kaptak tájékoztatást. Az újpetrei iskolai foglalkozás után ezért már nemcsak a program tartalma, hanem a szülők előzetes tájékoztatása is vita tárgya.

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Az újpetrei iskolai foglalkozás után a szülői jogok kerültek középpontba: az Emberség Erejével Alapítvány második-negyedik osztályosoknak tartott programot, amelyet kritikusai iskolai érzékenyítésként értékelnek. A szülők előzetes tájékoztatása azért lett kulcskérdés, mert egy érintett szülő szerint csak pályaorientációs napról tudtak. A Ha nagy leszek társasjáték nemi szerepekről is beszélgetést kezdeményez, a KDNP jogsegélyvonal pedig már az ilyen ügyek miatt jelentkező családokat várja. 

Újpetrei iskolai foglalkozás: nem ugyanaz a pályaorientáció és az értékvita

Az iskola szerint szexualitásról, nemi identitásról vagy szexuális fejlődésről nem beszéltek, és pedagógus is jelen volt. Ugyanakkor az alapítvány saját leírása szerint a játék a nemek közötti egyenlőséggel és hagyományos nemi szerepekkel is foglalkozik. Ezért a lényegi kérdés nem egy politikai címke, hanem az: kapott-e a szülő előre annyi információt, hogy tudja, ki és milyen társadalmi értékkérdésekkel foglalkozik a kisgyermekével?

 

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