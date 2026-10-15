Megvan a brüsszeli alku ára? Kiradírozták a tiltást a gyermekvédelmi törvényből

A vagyonadó tervezete ellen nem maga a nagyobb közteherviselés elve, hanem több részletszabály miatt emeltek kifogást gazdasági szervezetek. A gyermekvédelmi törvény, Csatári Ernő és a Tisza-kormány körüli viták közben tovább erősödnek: a vagyonadó gazdasági szervezetek szerint veszélyeztetheti a vállalkozói tőkét, egy iskolai érzékenyítő foglalkozás pedig ismét előhozta a szülői kontroll kérdését, miközben a Csatári Ernő diploma ügyében maga Magyar Péter is elismerte, hogy a képviselő jelenleg nem rendelkezik diplomával. VOSZ

Vagyonadó: három ügyben is több van a címszónál

A VOSZ a jelenlegi vagyonadó-tervezetet nem támogatja, az MKIK pedig a vállalkozói tőke óvatosabb kezelését kéri. Az újpetrei foglalkozáson a szervezők saját leírásuk szerint pályaorientációról, nemi szerepekről és hobbikról beszélgettek a gyerekekkel; ebből önmagában nem bizonyítható, hogy a törvénymódosítás „szabadította rá” az iskolákra a genderlobbit. Csatári ügyében pedig a valódi kérdés az, hogyan szerepelhetett egyetemi végzettség ott, ahol még folyamatban vannak a tanulmányok.