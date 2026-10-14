Fél év után már a következmények is beszélnek

A Vezércikk témája Orbán Viktor, a parlamenti vita és Kaprinyák Tibor. Az Orbán Viktor helyzetértékelése a jobboldal és Magyarország fél év utáni állapotát teszi mérlegre, a parlamenti politikai vita közben tovább éleződik, a Kaprinyák Tibor etikai ügye pedig azt mutatja meg, milyen következménye van annak, amikor egy kormánypárti képviselő saját politikai közösségének értékrendjével kerül konfliktusba.

Vezércikk: milyen mérce érvényes saját oldalon?

A választási vereség után Orbán Viktor a jobboldal állapotát értékeli, miközben az új kormány és az ellenzék parlamenti konfliktusai egyre keményebbek. Kaprinyák esetében pedig még nincs végleges büntetés: a képviselő csak a vizsgálat idejére marad távol. A valódi próba az lesz, hogy a Tisza milyen szankciót alkalmaz, amikor már nem az ellenfél, hanem a saját embere kerül célkeresztbe.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Vendégek: Szabó László, ifj. Lomnici Zoltán, Dornfeld László