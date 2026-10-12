Fél év után már nemcsak ígéretekről, hanem következményekről is lehet beszélni

A Vezércikk témája Orbán Viktor, a parlamenti vita és Kaprinyák Tibor. Az Orbán Viktor fél év értékelése a jobboldal és Magyarország helyzetét teszi mérlegre, a parlamenti politikai vita közben tovább éleződik, míg a Kaprinyák Tibor vadászata miatt indult etikai eljárás egyelőre csak ideiglenes parlamenti távolmaradást hozott, nem végleges büntetést.

Vezércikk: fél év után a következmények beszélnek

A politikai zajból három kérdés marad: mit tud felmutatni fél év után a kormány, mit mond az ellenzék saját állapotáról, és milyen mércét alkalmaz a Tisza, amikor saját képviselőjének ügyével szembesül? Kaprinyák végleges szankciójáról még nincs döntés, ezért az „egyhetes eltiltás” jelenleg inkább az ideiglenes felfüggesztés időtartamának politikai értelmezése.