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Különös időzítés - Gyermekvédelmi fordulat és uniós pénzek ugyanazon a napon

Három erős politikai történet fut össze ugyanazon az estén. A Vezércikk azt vizsgálja, mi marad belőlük, ha a címkék mögé odatesszük az időrendet és a dokumentumokat.

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A Vezércikk ma a Tisza-kormány körüli személyi feszültségeket, a gyermekvédelmi törvény ügyét és a parlamenti ülés hangulatát teszi egymás mellé. Tótth András lemondása után belső konfliktusról szóló hírek jelentek meg, miközben Kapitány István visszautasította saját távozásának hírét. A jogállamisági feltételességi eljárás intézkedéseit ugyanazon a napon oldották fel, mint amikor a keddi parlamenti ülés elfogadta a gyermekvédelmi módosítást, de az uniós döntés előkészítése már hetekkel korábban elindult. 

Vezércikk: az időzítés önmagában még nem bizonyít alkut?

Ez teszi izgalmassá a három témát: mindegyikben erős politikai történet épül, de a dokumentumok szűkebbre szabják, mit lehet biztosan állítani. A keddi ülésen Gurzó Mária felszólalását hangos nevetés kísérte, a házelnök pedig rendre utasította a képviselőket. A műsor azt bontja ki, mi van a „fúrás”, a „lóláb” és a „szégyennap” címkék mögött.

 

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