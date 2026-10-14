Különös időzítés - Gyermekvédelmi fordulat és uniós pénzek ugyanazon a napon

A Vezércikk ma a Tisza-kormány körüli személyi feszültségeket, a gyermekvédelmi törvény ügyét és a parlamenti ülés hangulatát teszi egymás mellé. Tótth András lemondása után belső konfliktusról szóló hírek jelentek meg, miközben Kapitány István visszautasította saját távozásának hírét. A jogállamisági feltételességi eljárás intézkedéseit ugyanazon a napon oldották fel, mint amikor a keddi parlamenti ülés elfogadta a gyermekvédelmi módosítást, de az uniós döntés előkészítése már hetekkel korábban elindult.

Vezércikk: az időzítés önmagában még nem bizonyít alkut?

Ez teszi izgalmassá a három témát: mindegyikben erős politikai történet épül, de a dokumentumok szűkebbre szabják, mit lehet biztosan állítani. A keddi ülésen Gurzó Mária felszólalását hangos nevetés kísérte, a házelnök pedig rendre utasította a képviselőket. A műsor azt bontja ki, mi van a „fúrás”, a „lóláb” és a „szégyennap” címkék mögött.