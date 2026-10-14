Rossz hír: nagyot nőhet tavaszra a zöldségek ára

Az idei aszály mértéke a 2022-es válságot hozó helyzetet is meghaladja, éppen ezért nehéz helyzetben vannak a gazdák, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európa-szerte. Itthon már több mint másfél millió hektárra jelentettek be aszálykárt, a növénytermesztés veszteségét pedig 600-800 milliárd forintra becsülik - hangzott el a HírTV Napindító című műsorában.

Már 2022-ben is akkora volt a kár, hogy több termékből is importra szorultunk. Amint azt Bidló Gábor agrárszakember elmondta, ezúttal nemcsak a nyári kalászosoknak voltak problémái, hanem a kukoricánál és a napraforgónál is.

Burgonyából jó eséllyel a tavaszi időszakban importra fogunk szorulni, és ezért komoly mértékű áremelkedés várható, csakúgy, mint az összes növénytermesztésű terméknél. Ez az áremelkedés akár az 50-70 százalékot is elérheti majd.

Az Európai Unió szabályrendszere meghatározza, milyen esetekben, milyen kártalanítást, támogatást kaphatnak a gazdák, az ezekhez való alkalmazkodás pedig sok esetben befolyásolja azt, milyen növényt termesztenek majd a jövőben.