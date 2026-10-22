Kemény ítélet született a kislányt fojtogató sárisápi rém ügyében

A Győri Ítélőtábla másodfokon 25 év fegyházbüntetésre súlyosította a „sárisápi rémként” ismert S. Zs. büntetését, aki tíz nappal a szabadulása után támadt rá egy tízéves kislányra. A Tatabányai Törvényszék áprilisban még 20 évre ítélte a férfit többszörösen minősülő emberölés kísérlete és szexuális erőszak miatt, de a másodfokú bíróság helyt adott az ügyészség súlyosbítási fellebbezésének.

A bűncselekmény 2025 februárjában történt Sárisápon. A vádlott elhurcolta a gyermeket, szexuálisan bántalmazta, majd fojtogatással és kötéllel próbálta megölni. A kislány kitartóan védekezett, végül az édesapja és a polgármester a telefonos nyomkövető segítségével találtak rájuk.

A vádlott az eljárás során sokallta a büntetését, és azzal érvelt, hogy nem szeretne a börtönben meghalni. A bíróság azonban elutasította a védelem enyhítési kérelmét, így a férfi 25 évig fegyházban marad, és nem bocsátható feltételes szabadságra.

A teljes cikket a Kemma oldalán olvashatják el.

Borítókép: Döntött a bíróság a sárisápi rém ügyében - (Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra)