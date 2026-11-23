Lőport gyártott otthonában egy brit férfi a kormány Állj készen! elnevezésű, készülődős kampányán felbuzdulva. Azt állította, hogy önvédelmi célból készített robbanószerkezetet. Több mint két év börtönbüntetést kapott.

Nagy hatással volt a vásárlási szokásokra a kormány kampánya, amelyben arra kérik a háztartásokat, hogy tartsanak otthon háromnapnyi tartós élelmiszert és ivóvizet. Az emberek megrohamozták a boltokat, fogy a víz és a konzerv. A statisztikai hivatal adatai szerint októberben 0,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, elsősorban az élelmiszerboltoknak köszönhetően.