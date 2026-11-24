Szegeden a Csongrád sugárútra riasztották a hatóságokat hétfőn délután, mert egy ember kizuhant egy lakás ablakán. Mint a Délmagyarország megtudta, egy ötvenéves nő vesztette életét a zuhanásban.

Kizuhant egy nő egy szegedi lakásból – a tragédia helyszíne (Fotó: Délmagyarország/Olvasói felvétel)

A délutáni órákban az épület hetedik emeletéről zuhant ki a nő. A kiérkező hatóságok éjszakába nyúlóan dolgoztak a helyszínen, a halotti szemle után pedig a lakásban folytatták a helyszínelést.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság a lapot úgy tájékoztatta, hogy idegenkezűségre, illetve bűncselekmény elkövetésére utaló körülmény nem merült fel. Az eset körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

A Délmagyarország cikkét ide kattintva olvashatja az esetről.