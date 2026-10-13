Brüsszel végül elkerüli a kereskedelmi háborút Kínával?

Kína csökkenteni fogja az EU-ba irányuló autóexportmennyiséget, ami azért fontos Európának, hogy megakadályozzák az európai autópiac bedőlését.

Mindez egy folyamat első lépése, de még nincsenek konkrétumok, nem ismerjük a részleteket – hívta fel a figyelmet Kosztur András a HírTV Napindító című műsorában.

A túlbürokratizált szabályok nem az európai konkurenciát szabályozták, hanem az egész Uniót hozták versenyhátrányba, és a kínai autók elkezdték teljesen kiszorítani a piacról az európaiakat.

A felek két napig tartó tárgyalásokat folytattak, amelyek során a blokk a Pekinggel fennálló kereskedelmi hiányának csökkentésére törekedett. Az EU tisztviselői aggódnak a Kínából származó autóimport meredek növekedése miatt. A plug-in hibridek EU-ba történő importja 86%-kal nőtt a szeptemberig tartó évben, az árak 20%-os csökkenésével.

Magyarország az egyik leginkább érintett uniós tagállam, mert a magyar gazdaság egyszerre épít a német autóiparra és a kínai autó-, akkumulátor- és technológiai beruházásokra. A pekingi tárgyalásoknak ezért kettős hatásuk lehet: a kínai beruházások erősíthetik Magyarország ipari szerepét, miközben az EU–Kína kereskedelmi konfliktus veszélyeztetheti az exportot és a hazai munkahelyeket.