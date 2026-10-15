Elkezdődött a fűtési szezon – Fontos biztonsági tanácsok

A Hír TV Napindító című műsorában Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője volt a vendég, akivel a hivatalosan elkezdődött fűtési szezon aktuális veszélyeiről beszélgettek. A stúdióbeszélgetés során kiemelt figyelmet fordítottak a lakástüzek, a szén-monoxid-mérgezések megelőzésére, valamint arra, hogy miért elengedhetetlen a fűtőberendezések és a kémények szakember általi időszakos ellenőrzése a biztonságos otthonok érdekében.