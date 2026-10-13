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83 létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján

Olyan helyekre is bejuthatunk, ahova máskor nem.

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Honnan érkezik az energia, amely működteti mindennapjainkat, és milyen szakmai munka áll amögött, hogy az energetikai és közműszolgáltatások folyamatosan rendelkezésünkre álljanak? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik október 16-án ellátogatnak az ország egyik legnépszerűbb energetikai, ismeretterjesztő eseményére, az Erőművek Éjszakájára. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által szervezett program keretében országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni október 1-jén 10 órától lehet az eromuvekejszakaja.hu oldalo

Atomenergia létesítmény, hulladéklerakó, veszélyes hulladék lerakó, vízi erőmű, bánya, szennyvízfeldolgozó, villamosenergia üzem, hőtermelő üzem is várja a látogatókat – mondta el Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal szóvivője a HírTV Napindító című műsorában.

Az idei Erőművek Éjszakájára a szervezők ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével olyan létesítmények működésébe nyerhetnek betekintést, amelyek a mindennapi energia- és közműellátás alapját jelentik. Megismerhetik az energiatermelés és -elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról.

A program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügyünk. A résztvevők képet kaphatnak arról is, hogyan alkalmazkodnak az energiatermelők és -szolgáltatók a változó fogyasztási igényekhez, és miért van jelentősége a tudatos energia- és vízhasználatnak a háztartásokban.

Az idei program számos különleges szakmai helyszínt kínál. Csepelen a látogatók megtekinthetik a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működését, bejárhatják a turbinacsarnokot, a kazánházakat, és lehetőség nyílik a központi vezénylő megtekintésére is. Hajdúszoboszlón megismerhetik, milyen szerepe van egy kompresszorállomásnak a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer működetetésében. A kistarcsai hulladékfeldolgozóban a visszaváltott italos dobozok és PET-palackok útját követhetik végig. Pécsen a szennyvíziszapból előállított biogáz és villamos energia termelésén keresztül a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolatát mutatják be. A Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tárolóban pedig a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába nyerhetnek betekintést.

Az energia- és közműszolgáltatások folyamatos működtetéséhez nemcsak korszerű technológiára, hanem felkészült szakemberek összehangolt munkájára is szükség van. Az Erőművek Éjszakáján a résztvevők azokkal a munkafolyamatokkal és szakmai feladatokkal is megismerkedhetnek, amelyek hozzájárulnak az ellátásbiztonság fenntartásához. A bemutatott szakmai területek azt is szemléltetik, hogy a közműszolgáltatási ágazatok számos különböző területen kínálnak lehetőségeket a műszaki és természettudományos érdeklődésű fiatalok mellett az informatika, az irányítástechnika, a gazdaság és más kapcsolódó területek iránt érdeklődőknek is. Az utánpótlás biztosítása az ágazat egyik fontos célja, ezért az Erőművek Éjszakája a pályaválasztás előtt állóknak is lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül megismerjék a közműszolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmákat, az ott dolgozók feladatait és ezen iparágakban elérhető szakmai lehetőségeket.

Távhőszolgáltatás Napja

Az Erőművek Éjszakájához idén is kapcsolódik a Távhőszolgáltatás Napja. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) és a csatlakozó távhőszolgáltatók és távhőtermelők az eseményhez kapcsolódva országszerte programokkal és üzembejárásokkal várják az érdeklődőket. A résztvevők megismerhetik a hőenergia előállításának és az épületekhez történő eljuttatásának folyamatát, valamint azt is, milyen szerepet tölt be a távhő a korszerű és hatékony energiafelhasználásban.

 

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