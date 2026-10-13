83 létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján

Honnan érkezik az energia, amely működteti mindennapjainkat, és milyen szakmai munka áll amögött, hogy az energetikai és közműszolgáltatások folyamatosan rendelkezésünkre álljanak? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik október 16-án ellátogatnak az ország egyik legnépszerűbb energetikai, ismeretterjesztő eseményére, az Erőművek Éjszakájára. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által szervezett program keretében országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni október 1-jén 10 órától lehet az eromuvekejszakaja.hu oldalo

Atomenergia létesítmény, hulladéklerakó, veszélyes hulladék lerakó, vízi erőmű, bánya, szennyvízfeldolgozó, villamosenergia üzem, hőtermelő üzem is várja a látogatókat – mondta el Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal szóvivője a HírTV Napindító című műsorában.

Az idei Erőművek Éjszakájára a szervezők ismét több ezer érdeklődőt várnak. A résztvevők szakemberek vezetésével olyan létesítmények működésébe nyerhetnek betekintést, amelyek a mindennapi energia- és közműellátás alapját jelentik. Megismerhetik az energiatermelés és -elosztás folyamatait, valamint azt is, hogy milyen összetett rendszerek gondoskodnak az áram, a hő, az ivóvíz és a földgáz folyamatos rendelkezésre állásáról.

A program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügyünk. A résztvevők képet kaphatnak arról is, hogyan alkalmazkodnak az energiatermelők és -szolgáltatók a változó fogyasztási igényekhez, és miért van jelentősége a tudatos energia- és vízhasználatnak a háztartásokban.

Az idei program számos különleges szakmai helyszínt kínál. Csepelen a látogatók megtekinthetik a kombinált ciklusú gázturbinás erőmű működését, bejárhatják a turbinacsarnokot, a kazánházakat, és lehetőség nyílik a központi vezénylő megtekintésére is. Hajdúszoboszlón megismerhetik, milyen szerepe van egy kompresszorállomásnak a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer működetetésében. A kistarcsai hulladékfeldolgozóban a visszaváltott italos dobozok és PET-palackok útját követhetik végig. Pécsen a szennyvíziszapból előállított biogáz és villamos energia termelésén keresztül a szennyvíztisztítás és az energiatermelés kapcsolatát mutatják be. A Püspökszilágy határában található radioaktívhulladék-tárolóban pedig a veszélyes hulladékok biztonságos kezelésének és tárolásának folyamatába nyerhetnek betekintést.