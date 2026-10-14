Hallgat a Pénzügyminisztérium arról, teljesíti-e a Tisza-kormány az IMF ajánlásait

Kitérő választ adott a Pénzügyminisztérium arra a kérdésünkre, hogy megfogadja-e a IMF ajánlásait a Tisza-kormány. A tárca annyit közölt: köszönettel tudomásul vették az IMF javaslatait. A szervezet adóreformot, a rezsicsökkentés szűkítését és a nyugdíjrendszer átalakítását kérte Magyarországtól, és azt, hogy a költségvetési hiányt 2027-re szorítsa 5 százalék alá.

Átfogó megszorításokat sürget Magyarországon az Nemzetközi Valutaalap: adóreformmal, a rezsicsökkentés szűkítésével és a nyugdíjrendszer átalakításával faragná le a költségvetési hiányt, amelyet 2027-re 5 százalék alá szorítana. Az IMF progresszívabb személyi jövedelemadót, kevesebb adókedvezményt, a korai nyugdíjazás visszaszorítását és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését javasolja. A támogatott hitelezési programok kivezetését és a gazdasági verseny erősítését is sürgeti.



A Tisza-párt országgyűlési képviselőitől arra szerettünk volna választ kapni, hogy végre fogják-e hajtani Magyar Péterék az IMF követeléseit. A megkérdezett politikusok közül azonban senki sem adott választ a kérdéseinkre.

Az IMF delegáció vezetője röviden egyeztetett Kármán András miniszterrel és Barabás Gyula államtitkárral- közölte megkeresésünkre a Pénzügyminisztérium. A tárca e-mailjében azt írta: köszönettel tudomásul vették a Nemzetközi Valutaalap javaslatait, és azt is hozzátették, hogy a Tisza-kormány a magyar érdekeknek megfelelően alakítja gazdaságpolitikáját.