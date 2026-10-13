Nem áll meg az árak növekedése az ingatlanpiacon

A tavalyihoz képest enyhébb keresletet figyeltek meg a szakértők, ugyanakkor a mindig visszafogottabb nyári időszak után már érezhetően élénkebb lettek a szereplők az ingatlanpiacon – mondta el a HírTV Napindító műsorában Futó Péter ingatlanpiaci szakértő.

A négyzetméterárak nagy általánosságban még emelkednek, de bizonyos területeken tapasztalható csökkenés is.

Tavaly nagyon sok befektető volt a piacon, az ő elmaradásuk miatt érezhető a fent említett csökkenés idén, ami egy természetes folyamatnak tekinthető – mutatott rá a szakértő.

A trendek továbbra is azt mutatják, hogy akik saját célra keresnek ingatlant, ők jobban preferálják a felújított. jobb állapotú lakásokat, házakat. Nem a garzonok, hanem az annál egy fokkal nagyobb lakások a legnépszerűbbek.

A panelek és a téglalakások keresettek, az árak növekednek, de az előbbiek tekintetében egyes helyeken – például a 8.és 11 kerületben – csökkenés is tapasztalható.

Vidéken a nagyobb ipari központokban továbbra is erős az élénkülés, Debecenben, Kecskeméten, Szegeden mindez a lakásépítésekben is jól megmutatkozik.

Az emelkedések mellett ugyanakkor a tavalyihoz képest nyugodtabb a piac, van idő nézelődni és alkudozni is – összegezte a folyamatokat Futó Péter ingatlanszakértő.



