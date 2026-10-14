„Satufék van az egész mezőgazdaságban” – A Tisza-kormány adótervei mélyütést jelenthetnek a gazdáknak

A gazdák Európa-szerte komoly kihívásokkal néznek szembe, Nagy István példaként említette a sertés-, illetve a tejágazatot: előbbiben hízónként 20.000 forintnyi veszteséget könyvelhetnek el, utóbbinál pedig az önköltség helyenként duplája a felvásárlási árnak. Ráadásul a jelenlegi időjárási körülmények között minden hektárföldön veszteség termelődik.

A vagyonadóra visszatérve Nagy István felhívta a figyelmet, hogy akár egy szarvasmarhatelep, vagy egy nagyobb családi gazdaság összértéke könnyedén elérheti a vagyonadóba már beletartozó 1 milliárd forintot. Mindez a jelenlegi bizonytalan körülmények között visszatarthatja a gazdákat a fejlesztésektől és a beruházásoktól, a fiatalabb korosztály pedig elhagyhatja az ágazatot.

Áremelkedés lehet a vége

„Satufék van az egész mezőgazdaságban” – fogalmazott Nagy István, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a versenyképességünk javításához éppen a beruházásokat kellene ösztönözni.

Mindezek mellett a kormányzat részéről is elmaradnak a fenntartható környezethez, az állatjóléthez kapcsolódó komolyabb beruházások, ami összességében inflációhoz, belső piaci nehézségekhez, majd végül áremelkedéshez vezet majd – szögezte le a korábbi agrárminiszter, aki emlékeztet arra is, hogy a korábbi kormányzat kiemelkedően támogatta az agráriumot.