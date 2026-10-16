Százmilliárd euró a tét, a gazdák pedig joggal várják el, hogy kiálljon értük a kormány

A Magosz elnöke a Napindító műsorában beszélt az agrárium helyzetéről a következő hét éves költségvetés fényében. Cseh Tibor András szerint a mostani tervek alapján százmilliárd euróval kevesebb jutna a következő költségvetési ciklusban a mezőgazdaságra, ezek a támogatások azonban nem ingyen pénzek a szakember szerint.

Cseh a műsorban hangsúlyozta, hogy az elmúlt években folyamatosan visszaesett az agrártámogatások aránya.

Míg korábban a költségvetésekben ötven százalék körül mozgott a mezőgazdaságra fordított összegek aránya, addig a jelen állás szerint a 2027-től kezdődő ciklusban százmilliárd euróval rövidítenék meg a keretet. A Magosz elnöke ugyanakkor jelezte, hogy ezek a támogatások közel sem nevezhetőek „ingyen pénznek”, hiszen ezekért cserébe az európai a gazdák a világ legszigorúbb normáinak felelnek meg. Ennek fényben pedig joggal várják el a magyar gazdák, hogy a kormány kiálljon az érdekeikért.