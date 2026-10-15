Garanciákat kapott a magyar kormány Kijevtől, de az igazi teszt a megvalósulás lesz

A kétnapos brüsszeli uniós csúcs első napján a kontinens legfontosabb geopolitikai és gazdasági kihívásai kerültek az asztalra. Az Európai Tanács ülésén a tagállamok vezetői a következő hétéves költségvetés irányvonalairól, a migrációs válság kezeléséről, valamint Európa romló versenyképességéről egyeztetnek, kiemelt figyelemmel az elszabaduló energiaárakra. A hazai politikai vezetés számára azonban a legfajsúlyosabb kérdés továbbra is a szomszédos országban élő kisebbség sorsa marad. Ennek megfelelően a magyar diplomácia fókuszában a kárpátaljai magyarok oktatási jogai állnak.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kormány garanciát kért, és kapott Kijevtől az érintett közösség jogait visszaállító és kiszélesítő jogszabályok maradéktalan végrehajtására.

Brüsszeli uniós csúcs: ígéretek és a valóság Ukrajna támogatása kapcsán

A kormányfő ugyanakkor óvatosan fogalmazott, mondván: "a puding próbája az evés", jelezve, hogy a papírra vetett ígéreteket a gyakorlati megvalósulás igazolhatja csak. A Hír TV brüsszeli tudósítója, Bugnyár Zoltán a helyszínről jelentkezve számolt be a tárgyalások részleteiről. A tudósító elmondta, hogy a csúcstalálkozó napirendjének egyik legvitatottabb pontja továbbra is Ukrajna katonai és pénzügyi támogatása, illetve az ország gyorsított uniós csatlakozási folyamata. A péntek reggeli tervek szerint a magyar kormányfő egy rövid személyes egyeztetést is lefolytat az ukrán elnökkel, ahol várhatóan ezek a témák is terítékre kerülnek. A csúcs legfontosabb, Magyarországot érintő kérdései: