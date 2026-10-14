Eltalálták a világ legnagyobb olajvállalatának főhadiszállását

Rakétákat és drónokat fogtak el Rijád felett, miután a Jemenben harcoló, Szaúd-Arábia vezette koalíció csapást mért egy üzemanyagraktárra a húszik ellenőrzése alatt álló főváros, Szanaa közelében – közölte a szaúdi koalíció szóvivője. Turki al-Maliki vezérőrnagy elmondta, hogy a szaúdi fővárost és más városokat célzó lövedékeket elfogták. Áldozatokról nem érkezett jelentés, ugyanakkor a tisztviselők szerint tűz ütött ki a szaúdi Aramco olajvállalat dhahrani épületében a támadást követően. Az események előzménye, hogy a koalíció kedd este csapást mért a Yemen Petroleum Company al-Sabaha létesítményére.