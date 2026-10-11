Késeléshullám rázta meg Lengyelországot

Szombaton egy varsói főiskola hallgatója három embert sebesített meg, csütörtökön pedig egy Varsóhoz közeli település általános iskolájában történt halálos támadás. Az intézmény gondnoka életét vesztette, az igazgató és egy tanár pedig megsebesült. A történtek után országszerte fokozott rendőrségi ellenőrzés kezdődött a lengyel iskolákban.

Rendőr és tűzoltóautó áll egy lengyel falu általános iskolája előtt. Késelés miatt helyszínelnek. Lescsödó-Novinében csütörtök reggel egy 15 éves volt diák leszúrta az iskola gondnokát, majd megsebesítette az igazgatót és egy tanárt. A rendőrök szerint a fiatal sisakot viselt, amelyre egy kamerát erősített, mert egy internetes kihívásra reagált.

A támadás után szülők és rokonok érkeztek a helyszínre, hogy elvigyék a gyerekeket. Láthatóan mindannyian megrendültek az esettől. Az egyik diák húga azt mondta: valószínűtlennek, filmszerűnek tűntek neki az események.

- Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán valóság-e, ami történt, és még mindig nem hiszel el, hogy igaz. Annyira valószínűtlennek, annyira rémisztőnek hangzik, mint valami filmben. Valami kihívás, amelyben minél több embert kell megölni. Amennyire én tudom, összefügg a szerdai ostrolekai esettel - ahol egy srác a születésnapján akart öldökölni, hogy feltűnést keltsen, és híres legyen - mesélte az egyik diák testvére.

A csütörtöki lescsödó-noviniei támadás volt két nap alatt a második iskolai késelés Lengyelországban.

Szerdán egy 19 éves fiatal tíz embert megsebesített egy másik iskolában az északkelet-lengyelországi Ostroleka városában, beleértve önmagát is. Egy másik szerdai incidensben pedig a rendőrség őrizetbe vett egy 17 éves fiatalt támadás tervezésének gyanújával.

Az incidenseket országos biztonsági intézkedések követték. Több fiatalt is őrizetbe vettek, főként iskolai támadásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. A rendőrséget még pénteken mintegy 15 ezer iskolába vezényelték ki. A műveletben 24 ezer egyenruhás vett részt.

- Ezek az intézkedések addig folytatódnak, amíg az összes incidensre nem kapunk teljes körű magyarázatot. Itt nem lesz kompromisszum - a fiatalok biztonsága a legfontosabb - hangoztatta a lengyel belügyminiszter.