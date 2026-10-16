Kapcsolatrendezés vagy újabb magyar engedmény Ukrajnának?

A Magyar Péter Zelenszkij találkozó után Ukrajna uniós csatlakozása, a kárpátaljai magyarok és az EU-csúcs második napja került fókuszba. A Magyarország Ukrajna kapcsolatok rendezéséről szóló egyeztetésen a felek a kisebbségi jogokról és a további párbeszédről is beszéltek, miközben az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások folytatása és a Zelenszkij brüsszeli sajtótájékoztató üzenetei is meghatározzák a nap politikai napirendjét. Reuters

Magyar Péter Zelenszkij találkozó: a részletek még fontosabbak lesznek

Bugnyár Zoltán Brüsszelből számol be arról, mi derült ki a kétoldalú találkozóról, mit mondott Zelenszkij az európai vezetők előtt, és milyen döntések várhatók még délután. A biztos pont egyelőre a kapcsolatok rendezésének szándéka; a kényesebb részletek, köztük a további magyar feltételek és Ukrajna támogatásának konkrét keretei, továbbra is nyitott kérdések.