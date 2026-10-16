Két klaszter már megnyílt, de hol húzódnak Magyarország további vörös vonalai?

A Magyar Péter Zelenszkij találkozó után Ukrajna uniós csatlakozása újabb lépéssel haladt előre: megtörtént a két tárgyalási klaszter megnyitása, amit Zelenszkij Magyarországnak is megköszönt. A kárpátaljai magyarok jogai ügyében elfogadott kisebbségi oktatási törvény után Budapest oldotta fel kifogását. Közben a már elfogadott 90 milliárd eurós hitel mellett Kijev szerint 70 milliárd euró Ukrajnának még szükséges jövőre, miközben ismét napirenden van a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. Reuters

Magyar Péter Zelenszkij találkozó: a két klaszter csak egy újabb állomás

Az ukrán elnöki hivatal szerint már azon dolgoznak, hogy év végéig a fennmaradó két klaszter is megnyíljon. Magyar Péter közben teljes szolidaritásáról biztosította Zelenszkijt, és további kisebbségvédelmi egyeztetésekben állapodtak meg. A magyar érdek szempontjából ezért most az a kulcskérdés, milyen további konkrét ukrán vállalások előzik meg a következő magyar igeneket. https://kormany.hu