Migráció, mint fegyver - HírTV

Szervezetten, gyakorlatilag fegyverként érkeznek a migránsok az európai országokba.

Immár Brüsszelben is nyíltan beszélnek minderről, amit az előző magyar kormány több, mint tíz éve folyamatosan igyekezett napirenden tartani.

Fokozódó tüntetések

Az EU-csúcs kiemelt témájának szánt migrációs kérdésekhez „kapcsolódnak” azok a franciaországi és belgiumi tüntetések, amelyeken néha egészen fiatal gyermekeket is látni, akik ugyanúgy támadnak fadarabokkal, kövekkel a rendőrökre.

Pár nappal ezelőtt az Európai Parlament egyik épületének szomszédságában lőttek meg egy embert, aki bele is halt később a sérüléseibe – emlékeztetett helyszíni tudósítónk, Bugnyár Zoltán.

A stúdióban Gönczi Róbert, a Migrációkutató elemzőjével beszéltük át kérdéskört.