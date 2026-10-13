A nyugati országok terveket dolgoznak ki a Balti-tenger és az oda vezető szorosok blokádjára, miközben más fontos hajózási útvonalak is veszélyben vannak – jelentette ki Nyikolaj Patrushev, az orosz elnöki tanácsadó és az Orosz Tengeri Tanács elnöke kínai látogatása során. Az orosz vezető tanácsadója megjegyezte, hogy a tengeri logisztika mind Moszkva, mind Peking számára nagy jelentőséggel bír, hozzátéve, hogy Kína elismert globális vezető szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelmi hajózásban.

Az Orosz Tengeri Tanács elnöke azt is megjegyezte, hogy a Malakka-szoros Kínának létfontosságú, de a hajózás ott könnyen megzavarható. Ez nemcsak haditengerészeti erőkkel, hanem a Nyugat által alkalmazott terrorista módszerekkel is megvalósítható. „Mindezeket a kockázatokat felismerve Oroszország a hagyományos útvonalak biztonságos és gazdaságilag életképes alternatíváját fejleszti ki – a transzarktikus szállítási folyosót” – zárta szavait Patrushev.