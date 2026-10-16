Nukleáris fegyvergyártókat támogatnának a norvég vagyonalapból 

Jens Stoltenberg, jelenleg norvég pénzügyminiszter, korábban a NATO főtitkára vetette fel a javaslatot, hogy a mintegy 2300 milliárd dollárból támogassák az atomfegyverek gyártásában részt vevő hadiipari vállalatokat. Miközben a brüsszeli EU-csúcson egyeztetnek a kormányfők az európai fegyverbeszerzések összehangolásáról, a hadiipari termelés felgyorsításától és Ukrajna katonai támogatásának folytatásáról, Donald Trump kijelentette, hogy az USA leállítja az Ukrajnának szánt fegyvereladásokat, ha továbbra is támadják az orosz olajfinomítókat.

Trump nem rajongója Zelenszkijnek

A Reuters hírügynökség amerikai és nyugati forrásokból úgy értesült, hogy a Fehér Házból érkezett az utasítás az Ukrajna által harctéri kommunikációra és drónműveletekre használt Starlink műholdas rendszer korlátozására. Trump bírálta Volodimir Zelenszkijt, mondván, az ukrán elnök "nem olyan fickó, akivel az Egyesült Államoknak jó együttműködnie". Trump szerint Zelenszkij ugyan azt mondja, hogy le akarja zárni a háborút, ez nem igaz. „Nem vagyok Zelenszkij nagy rajongója” - tette hozzá.



