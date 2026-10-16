Ostrom alatt állnak a középiskolák Olaszországban, fizikai összecsapás is történt

A franciaországi eseményeket követve már több mint tíz iskolát szálltak meg a tüntetők Olaszországban. Az intézményvezetők szerint a probléma fő oka az, hogy maszkos, kapucnis kívülállók és erőszakos csoportok szivárogtak be az épületekbe, hogy zavargásokat keltsenek. A legnagyobb pusztítást egy torinói szakközépiskolában végezték, ahová csütörtök reggel tört be egy maszkos csoport.

Tehetetlenek tanárok és az igazgatók

Hatalmas károkat okoztak: szétverték a tantermeket és a laborokat, számítógépeket és táblákat zúztak össze, ablakokat törtek be. A rongálás miatt az iskolát azonnal használhatatlanná nyilvánították. A tanárok és az igazgatók tehetetlenek, az egyik külvárosi iskola igazgatója szerint valóságos ostrom alatt állnak, a tüntetők petárdákkal dobálták meg őket. Egy másik iskolánál fizikai összecsapás is történt.