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Ostrom alatt állnak a középiskolák Olaszországban, fizikai összecsapás is történt

A franciaországi események Olaszországra is átterjedtek. Erőszakos iskolai foglalkozások, megrongált tantermek és diákok közötti összecsapások nehezítik az oktatást. Péntekre országos sztrájkot hirdettek, így újabb erőszakos akciók és rongálások lehetnek. A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.

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A franciaországi eseményeket követve már több mint tíz iskolát szálltak meg a tüntetők Olaszországban. Az intézményvezetők szerint a probléma fő oka az, hogy maszkos, kapucnis kívülállók és erőszakos csoportok szivárogtak be az épületekbe, hogy zavargásokat keltsenek. A legnagyobb pusztítást egy torinói szakközépiskolában végezték, ahová csütörtök reggel tört be egy maszkos csoport. 

Tehetetlenek tanárok és az igazgatók

Hatalmas károkat okoztak: szétverték a tantermeket és a laborokat, számítógépeket és táblákat zúztak össze, ablakokat törtek be. A rongálás miatt az iskolát azonnal használhatatlanná nyilvánították. A tanárok és az igazgatók tehetetlenek, az egyik külvárosi iskola igazgatója szerint valóságos ostrom alatt állnak, a tüntetők petárdákkal dobálták meg őket. Egy másik iskolánál fizikai összecsapás is történt.

 

 

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