A francia hadseregnek fel kell készülnie egy esetleges Oroszországgal szembeni nagyszabású konfliktusra - erről a francia védelmi miniszter beszélt a Nemzetgyűlésben.

Catherine Vautrin azt hangoztatta: Moszkva egy olyan új rendszert akar kiépíteni, aminek az Európai Uniói államai a vesztesei lennének. Mindeközben a NATO európai erőinek főparancsnoka már egy esetleges orosz támadás visszaveréséről beszélt.

Szeptemberben Vlagyimir Putyin elnök provokációnak nevezte azokat a kijelentéseket, amelyek szerint Oroszország háborúra készül az európai országokkal.

Moszkva azt állítja: a nyugati politikusok az állítólagos orosz fenyegetés narratíváját használják, hogy eltereljék a figyelmet a belpolitikai válságukról.