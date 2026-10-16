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Robert C. Castel: Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy az időjárás néha változik

Robert C. Castel a Napindító vendégeként elemezte az amerikai elnök és az ukrán elnök között nemrég kirobbant feszültség okait. A szakértő szerint Donald Trump nem véletlenül elégedetlen Volodimir Zelenszkijjel, miután az ukrán elnök közel sem volt elég simulékony a félidős választások tekintetében.

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Robert C. Castel a Napindító vendégeként hangsúlyozta, hogy a politikai klíma folyamatosan változik, ennek megfelelően az ukrán elnöknek is meg kell értenie, hogy néha vékony kabátra, néha téli kabátra van szükség. A szakértő ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az ukrán elnök közel sem volt elég simulékony, a félidős választásoknak pedig komoly tétje van az amerikai adminisztráció számára, Zelenszkij pedig közel sem fordított elég figyelmet a republikánus érdekekre. 

Castel szerint ugyanakkor Ukrajna frusztrációja is érthető, hiszen az energetikai tűzszünet tág keretei valójában az olajfinomítókra vonatkoznak, amelyek azonban az utolsó kapaszkodók voltak Ukrajna számára, amivel meg tudták szorongatni Oroszországot. 

 

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