Szabotázsakciókban vehetnek részt az ukrán fegyveresek Afrikában

Niger szerint Franciaország és Ukrajna olajlétesítmények elleni támadásokat készít elő a Száhel-övezetben. Erről Niger miniszterelnöke beszélt az ENSZ Közgyűlésen. Ali Mahamane Lamine Zeine azzal vádolta Franciaországot, hogy Ukrajna aktív közreműködésével fegyveres csoportokon keresztül próbálja destabilizálni a közép-afrikai Száhel-övezetet, hogy visszaszerezze az ellenőrzést a térség, elsősorban Niger uránkészletei, valamint Mali és Burkina Faso ásványkincsei felett. Zeine állítása szerint Niger északkeleti határán külföldről támogatott fegyveres erők készülnek katonai állások és stratégiai olajlétesítmények megtámadására, és figyelmeztette őket, hogy egy ilyen akcióra súlyos válasz fog érkezni.