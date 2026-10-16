Tirana lángokban áll, tovább folytatódnak az erőszakos tüntetések

Harmadik napja tartanak az erőszakos zavargások az albán fővárosban, az utcára vonuló diákok köveket dobáltak a rendőrökre és gyújtogattak. Tirana továbbra is lángokban áll, az albán miniszterelnök, Edi Rama elítélte az erőszakos megmozdulásokat és jelezte, hogy nem fog lemondani posztjáról.

Az utcára vonuló diákok ugyanis az oktatás reformját, a korrupció felszámolását és a miniszterelnök lemondását követelik. A miniszterelnök ugyanakkor jelezte, hogy a követelések közül egyedül az oktatási reformokról hajlandó tárgyalni.

Az éjszakai zavargások során a diákok barikádokat emeltek, gyújtogattak és a helyi sajtó jelentései szerint még egy bankfiókba is betörtek. A rendőrség könnygázzal, vízágyúval és hanggránáttal próbálta meg feloszlatni a tömeget, azonban ez csak részben járt sikerrel.