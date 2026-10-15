Trump orosz dízelalkuja után tovább mélyült a washingtoni–kijevi konfliktus

A Trump orosz dízelalkuja után Zelenszkij arról beszélt, hogy Washington rossz oldalra állt, miközben az orosz gázolajexport már újraindult. A Starlink Ukrajna katonai használatának korlátozása közben drónműveleteket zavart meg, de az Ukrajna orosz finomító támadás folytatódott: Rjazanyban újabb csapás ért egy olajfinomítót. A Trump Zelenszkij konfliktus így egyszerre szól katonai támogatásról, energiaárakról és politikai bizalomról, miközben az orosz dízel világpiacra engedése Moszkvának is új exportlehetőséget teremt. Reuters

Trump orosz dízelalkuja: három érdek ütközik ugyanazon a piacon

Trump a magas üzemanyagárakat akarja leszorítani a novemberi félidős választások előtt, Oroszország újra értékesítene, Ukrajna pedig az energiaszektort katonai célpontnak tekinti. A dízelmegállapodás ezért nem hozott energetikai fegyverszünetet: Kijev háromnapos szünet után újraindította a támadásokat, mert állítása szerint Moszkva közben folytatta az ukrán energia-infrastruktúra elleni csapásokat.