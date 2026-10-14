Uniós csúcs: három ügy, amely Magyarország következő éveit is meghatározhatja

Az uniós csúcs témái között az energiaárak, az EU költségvetés és Ukrajna csatlakozása is szerepel. Az Európai Tanács 2026 október 15–16-i ülésén az Ukrajna uniós támogatása és az európai versenyképesség finanszírozása is központi kérdés lesz, miközben a következő hétéves büdzsé méretéről és prioritásairól továbbra sincs teljes egyetértés. Európa Tanácsa

Uniós csúcs: egyszerre mindenre nem jut korlátlanul pénz

Ukrajna támogatása, a védelem, az energia, a versenyképesség, az agrárium és a kohézió ugyanabból az uniós költségvetési térből kér részt. A politikai vita ezért végül nagyon prózai kérdéshez vezet: melyik cél kap több pénzt, melyik kevesebbet, és ennek mekkora részét fizetik meg a tagállamok? Magyarország számára éppen ezért a csúcs nem távoli brüsszeli protokoll, hanem konkrét pénzügyi és gazdasági érdek. Reuters