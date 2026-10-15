Washington visszafogta a Kijevnek nyújtott támogatást

A Napindító első vendége Hidegkúti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő volt. A beszélgetésből kiderült többek közt, hogy az Egyesült Államok láthatóan visszafogta a Kijevnek nyújtott támogatásának mértékét. A háttérben zajló folyamatok és a washingtoni döntések átrendeződése nyomán felmerül a kérdés, hogy ez miként befolyásolja majd az ukrajnai konfliktus további menetét és a nemzetközi segélyezési hullámokat.

Hidegkúti Konstantin elemzésében rámutatott, hogy a nyugati segélyek átalakulása komoly stratégiai kihívások elé állítja az ukrán vezetést. A beszélgetés során a Starlink műholdas kommunikációs rendszer kérdése is szóba került, amelynek esetleges korlátozása vagy elérhetősége kritikus pontot jelent a harctéri irányításban és a frontvonalbeli kommunikáció fenntartásában.