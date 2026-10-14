Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország „az Amerika iránti megvetés példátlan megnyilvánulását” tanúsította. „Szándékos orosz ballisztikusrakéta-támadásról van szó az energetikai ágazat ellen, amelynek esetében az amerikai elnök tűzszünetre szólított fel” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon. Kedd éjszaka és szerda hajnal között Ukrajna több régióját is orosz rakétacsapások érték.

Kijevben energetikai infrastruktúrák rongálódtak meg. „A támadás teljes mértékben tudatos volt, a mérete pedig megdöbbentő: Oroszország részéről még soha nem volt példa az Amerika iránti megvetés ilyen megnyilvánulására. Oroszország nem tartja elég határozottnak az amerikai elnök kijelentéseit. Sajnos jelenleg legalább 600 000 ember van áram nélkül” – panaszolta Zelenszkij.