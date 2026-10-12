70 éves Varga Miklós, legendás pályatársakkal ünnepli jubileumát

Az idén tölti be 70. életévét Varga Miklós énekes-színész, aki ötven éve van a pályán. A november 21-i Erkel színházbeli koncerten elhangzanak a rockszínpadi slágerek és a legnagyobb rockopera- és musicalrészletek is.

A nagyszabású produkció nemcsak egy születésnap megünneplése, hanem igazi időutazás a magyar rockzene aranykorába. A színpadon a Varga Miklós és a Band kíséri majd az ünnepeltet, az este folyamán pedig olyan legendás barátok és pályatársak csatlakoznak hozzájuk vendégénekesként, mint Vikidál Gyula, Kalapács József, Rudán Joe, Tóth Renáta, Keresztes Ildikó, Nagy Feró, Pataky Attila, Nyerges Attila, Takáts Tamás és két gyermeke, Varga Vivien és Varga Szabolcs, valamint Feke Pál, aki az est látványvilágáért és rendezéséért is felel.