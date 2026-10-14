Hódít a padel Magyarországon: új fedett aréna nyílt, sztárok is ütőt ragadtak

Ünnepélyes keretek között nyitottak meg egy új, fedett padellétesítményt Budapesten. Az eseményen a sportág hazai képviselői, valamint ismert sportolók és közéleti szereplők is részt vettek.

A sportág népszerűsége Magyarországon is növekszik, a fejlődéshez pedig megfelelő pályákra és infrastruktúrára is szükség van. A most megnyílt budapesti aréna kialakításánál a játéktér méreteire, a világításra és a játékélményre is figyeltek.

A fedett pályák az időjárástól független sportolást teszik lehetővé, a közösségi élmény pedig a versenyzésen túl is összehozhatja a játékosokat. A megnyitó látványos sztármeccsei megmutatták, miért vonz egyre több rajongót ez a sport.