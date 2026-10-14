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Hódít a padel Magyarországon: új fedett aréna nyílt, sztárok is ütőt ragadtak

A fedett pályák az időjárástól független sportolást teszik lehetővé.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Ünnepélyes keretek között nyitottak meg egy új, fedett padellétesítményt Budapesten. Az eseményen a sportág hazai képviselői, valamint ismert sportolók és közéleti szereplők is részt vettek.

A sportág népszerűsége Magyarországon is növekszik, a fejlődéshez pedig megfelelő pályákra és infrastruktúrára is szükség van. A most megnyílt budapesti aréna kialakításánál a játéktér méreteire, a világításra és a játékélményre is figyeltek.

A fedett pályák az időjárástól független sportolást teszik lehetővé, a közösségi élmény pedig a versenyzésen túl is összehozhatja a játékosokat. A megnyitó látványos sztármeccsei megmutatták, miért vonz egyre több rajongót ez a sport.

 

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