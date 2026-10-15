Látványosan kiszáradt a Lázbérci-víztározó, mégis biztosított az ivóvízellátás

Folyamatos ivóvízellátást biztosít a Lázbérci-víztározó, annak ellenére is, hogy a terület egy része szinte teljesen kiszáradt. Az évszázados aszály miatt jelentősen csökkent a tározó vízszintje, de a szakemberek szerint így is megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet tudnak előállítani. Ezzel együtt arra kérik a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel.

A Lázbérci-víztározó az eddigi egyik legnagyobb aszályos próbáját éli át, de a mérnöki precizitás és a háttérben működő csúcstechnológia szilárdan védi a régió biztonságát.