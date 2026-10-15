Lehet élet a Földön kívül is? A NASA új űrtávcsöve közelebb vihet a válaszhoz

Már elkészültek az első felvételek a NASA új űrtávcsövéről, amely most kezdheti el igazán megmutatni, mire is képes. A Roman a következő években távoli galaxisokat és Földhöz hasonló bolygókat kutat majd, ezek vizsgálata pedig ahhoz is közelebb vihet, hogy kiderüljön: vajon kialakulhatott-e máshol is élet az Univerzumban.

Új korszak kezdődhet az Univerzum feltérképezésében: a NASA Nancy Grace Roman űrtávcsöve már úton van, és ha megkezdi teljes értékű tudományos munkáját, egyszerre egészen más léptékben láthatjuk majd a kozmoszt. A Hubble-höz hasonló méretű távcső nem egy-egy különleges égitestre fókuszál majd, hanem hatalmas égboltterületeket térképez fel – galaxisok százmillióiról gyűjtve adatokat, miközben olyan kérdésekre is keresi a választ, amelyek évtizedek óta foglalkoztatják a csillagászokat.